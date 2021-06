Schulden? Dit moet je (vooral niet) doen

De coronacrisis heeft veel mensen tot op de financiële afgrond gebracht. Omgaan met schulden is niet evident. Zeker wie voorheen nooit in de problemen kwam, voelt vaak schroom om hulp te vragen. En tegelijkertijd hebben schulden heel snel de neiging om hoog op te lopen van zodra ze ontstaan. Welke stappen kan je zetten? En wat moet je zeker niet doen? Spaargids.be geeft vijf concrete adviezen.

1. Breng de schulden in kaart

In essentie zijn overmatige schulden een probleem van te hoge uitgaven, die onvoldoende gedekt worden door de inkomsten. Het komt er dus op aan om eerst alle inkomsten en uitgaven naast mekaar te leggen. Dat is een cruciale stap. Om te beginnen krijg je zo een zicht op de totale schuldenlast, wat noodzakelijk is om afbetalingsplan te kunnen opstellen. Zo’n overzicht van de uitgaven kan ook blootleggen waar er misschien nog bespaard kan worden om financiële ademruimte te creëren. En op basis van het budgetoverzicht kan je dan bekijken hoeveel geld overblijft om schulden terug te betalen.

2. Betaal geen schulden af met nieuwe schulden

Het is soms heel verleidelijk om snel een lening af te sluiten om zo een andere schuld terug te betalen. Een oplossing is dat evenwel niet. Hoogstens kan je zo het probleem even voor je uitschuiven, terwijl je op de langere termijn alleen maar een steeds grotere schuldenberg opbouwt die je al helemaal niet kan terugbetalen.

3. Probeer je inkomen te verhogen

Toegegeven: dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar een hoger inkomen is doorgaans wel een belangrijke sleutel om uit het schuldenmoeras te geraken. Kijk daarom eens of nog een extra job kan aannemen. Zo is het bijvoorbeeld interessant om bij te klussen als flexi-jobber want op die extra inkomsten betaal je geen belastingen of sociale bijdragen. Het brutoloon is dus het nettoloon. Als flexi-jobwerknemer bouw je bovendien sociale rechten, zoals een werkloosheidsuitkering en pensioen, op.

4. Trek op tijd aan de alarmbel

Net omdat schulden zo snel kunnen ontsporen, is het belangrijk om zelf tijdig hulp in te roepen. Want als je geen uitzicht hebt op een hoger inkomen, echt alle overbodige uitgaven hebt geschrapt en nog altijd terugbetalingsproblemen hebt, dan zijn bijkomende stappen nodig. Om te beginnen kan je zelf rechtstreeks contact opnemen met de schuldeisers om uit te leggen wat de problemen zijn. Vaak is het mogelijk om onderling een aangepast afbetalingsplan af te spreken waarbij je maandelijks een lager bedrag terugbetaalt, maar dan wel over een langere periode. Lukt dat niet of blijkt ook een aangepast terugbetalingsplan onhaalbaar, dan kan je best contact opnemen met het OCMW of CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk). Door die stap tijdig te zetten, is het vaak toch nog mogelijk om de schade te beperken.

5. Anticipeer op onheil

Het is niet omdat je nu over een goed inkomen beschikt, dat je nooit in de financiële problemen kan geraken. Want stel dat je jouw job verliest of dat jouw partner overlijdt: vaak zijn dat situaties die ook een financiële weerslag hebben. Het is mogelijk om daarop te anticiperen. Zo kan u een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten. Zo’n verzekering betaalt een vergoeding uit bij ziekte of invaliditeit en compenseert het verschil tussen het normale inkomen en het bedrag dat je ontvangt van het ziekenfonds. Met een schuldsaldoverzekering kan je dan weer vermijden dat je alleen moet opdraaien voor de terugbetaling van de hypothecaire lening wanneer je partner overlijdt. Afhankelijk van de gekozen formule betaalt de verzekeringsmaatschappij het uitstaande saldo van de lening deels of volledig terug.

