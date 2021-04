Schrijfkriebels? Word contentcreator, copywriter of redacteur!

JobsSchrijfkriebels over je hele lijf? Dan is een job als flexibele copywriter, creatieve contentcreator of vlotte redacteur iets voor jou. Wat zijn de verschillende mogelijkheden en hoe kun je je bijscholen om als schrijver de kost te verdienen? Jobat.be zocht het voor je uit.

Als het geschreven woord jouw dada is, dan heb je wellicht al eens nagedacht over een job als journalist. Omdat de vacatures daarvoor niet zomaar voor het rapen liggen én de job vaak een impact op je privéleven heeft, is die baan niet voor iedereen weggelegd. Er zijn gelukkig tal van andere mogelijkheden om je creatieve ideeën neer te pennen en zo de kost te verdienen. Het gemiddelde brutoloon van een auteur, journalist of vertaler is met 4.538 euro trouwens lang niet mis.

Voor wie wil je als copywriter schrijven?

Teksten kom je in allerlei maten, vormen en kleuren tegen. Hét doelpubliek bestaat niet, evenmin als dé schrijver. Waar de ene contentspecialist zich tot 16-jarigen richt met toffe Instagramposts, verzorgt de andere copywriter heldere informatie op maat van senioren in de brochure van een woonzorgcentrum. De ene schrijver pent vooral commerciële teksten neer, de andere richt zich op informatieve inhoud. Sommigen doen het allemaal. Ook een flirt met marketing is nooit veraf als je voor een schrijvende job kiest.

Bijscholingen of opleidingen voor copywriters

Een vlotte pen heb je of heb je niet, al is het niet onmogelijk om (beter) te leren schrijven. Onder meer Syntra biedt regelmatig opleidingen aan voor wie aan de slag wil als copywriter of binnen de wereld van marketing en communicatie.

Vacatures voor redacteurs, marketing- en communicatiespecialisten en copywriters zijn er altijd. Werk je al als redacteur? Zorg dan dat je mee blijft met de nieuwste trends. VDAB biedt bijvoorbeeld regelmatig online workshops aan rond SEO (Search Engine Optimization), voor wie vooral aan online content wil meewerken. Een snelle zoektocht op Google brengt je al snel bij onlinecursussen voor wie zijn of haar schrijfskills verder wil uitdiepen.

Flexibiliteit voor copywriters, contentcreators, redacteurs en socialemediaspecialisten

Tot slot nog een troef waar veel copywriters, contentcreators, redacteurs en socialemediaspecialisten van genieten: een goede werk-privébalans. Je bent natuurlijk gebonden aan deadlines, maar krijgt hier een hoop flexibiliteit voor terug. Schrijven kan je eigenlijk altijd en overal. Met wat organisatorisch vernuft pas je je werkleven zo perfect in je privéleven in.

