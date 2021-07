Schreeuwende kinderen op de achterbank? Niet met deze tips!

Neem een ‘pleziertas’ mee

Ga je met je kroost op reis, moet je aan heel wat meer denken dan je tandenborstel en zonnecrème. Met stip op je checklist zet je spullen waar je je kinderen onderweg mee kan entertainen. Laat elk kind zijn favoriet, reisvriendelijk speelgoed inpakken. Denk aan strips, zoekboekjes, kleurpotloden, miniatuur diertjes of een magneetpuzzel. Voorzie een speelgoedzak om alles netjes in kwijt te kunnen.

Neem gezelschapspelletjes (in pocket editie) mee

Een reis is natuurlijk ook het ideale moment voor spelletjes. Met een set unokaarten, een Zeppe & Zikki Kwiskidswaaier of Auto Bingo bij de hand is een lange autorit geen verloren tijd. Heel wat populaire gezelschapsspellen hebben een ultralichte, makkelijk te transporteren reiseditie. Van Zeeslag, vier op een rij en Pim-pam-pet tot het bordspel van Mens Erger Je Niet! met magnetische stukken en een pocketeditie van Wie is de Mol.

Om ter langst stil

Ga je met het vliegtuig heb je misschien zelfs voor een reisspel geen plek. Gelukkig zijn er een hoop leuke spelletjes waar je enkel je fantasie of geheugen voor nodig hebt. Klassiekers zijn zo ‘een ‘woordenslang’ maken binnen een bepaalde categorie zoals dieren of eten, ‘Wie ben ik?’, ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet...’of ‘Ik ga op reis en ik neem mee’... Je kan ook een gesprek voeren zonder dat je ‘ja’, ‘nee’ of ‘euh’ (of andere woorden naar keuze) mag zeggen. Of ongetwijfeld het favoriete spel van de ouders: ‘Wie kan het langste stil zijn?’

Reis wanneer je kinderen slapen

Idealiter vertoeven je kinderen een groot stuk van de reis in dromenland. Je kan overwegen om ‘s avonds te reizen wanneer ze normaal slapen, maar helemaal zeker van een rustige rit of vlucht ben je nooit. Help je geluk echter een handje door zo optimaal mogelijke omstandigheden te creëren voor een dutje. Leg kussens op de achterbank, neem een knuffel mee, scherm de zijramen af en zet een zacht muziekje op. Tijdens een vliegreis kunnen een nekkussen en slaapmasker reddend zijn voor jullie (nacht-)rust. Voor kinderen bestaan er leuke exemplaren in eenhoorn- of pandastijl of met vrolijke prints.

Houd je kinderen zoet met snacks

Reizen met een kind dat honger of dorst heeft is een nachtmerrie. Voorzie dus voldoende proviand voor onderweg en las regelmatig pauzes in om de benen te strekken en naar toilet te gaan. Zoek op voorhand de leukste picknickplekjes op jullie route uit en pas je tempo aan aan dat van de kleintjes. Een flessenwarmer voor in de auto is erg handig als je met een baby reist. Voorzie ook wat lekkers als beloning voor brave reisgezelletjes, maar overdrijf niet met suiker, want veel snelle energie en een kleine ruimte zijn een dodelijke combo. Neem zelfs voor een korte vliegreis altijd een flesje water mee. Door voldoende te slikken krijgen je kids geen last van hun oren tijdens het opstijgen en landen.

Houd een filmmarathon

Lukt het met bovenstaande tips niet (meer) om je kroost rustig te houden, zet dan grovere middelen in. Met een draagbare DVD-speler met ingebouwde oplaadbare batterij zijn kinderen uren zoet. Het draaibare scherm zet je gemakkelijk in de beste positie, eventueel met behulp van de ophangbeugel. Een meegeleverde hoofdtelefoon zorgt ervoor dat de andere reizigers niet hoeven meegenieten. Met de YouTube-app kan je trouwens ook videos downloaden om op het gewenste moment offline te bekijken.

Ook luisteren is leuk!

Wil je de schermtijd van je kids beperken? Dan vormen luisterboeken een educatief alternatief. Je kinderen houden de adem in bij de wildste avonturen, geanimeerd gebracht door de leukste vertelstemmen. Ondertussen kan jij je ten volle focussen op de weg.

