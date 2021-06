Scheiding? Zoveel kost het om je ex-partner uit je huis te kopen

Je relatie is gestrand, maar je wil het liefst je huis houden en zélf de woonlening afbetalen. Hoeveel moet je dan betalen? Wat gebeurt er met je woonkrediet? En welke extra kosten komen erbij? Spaargids.be maakt de rekening en zoekt uit hoe je dit het best aanpakt.

Zo bepaal je de uitkoopsom

Hoeveel kost het om je ex uit je huis te kopen? Er zijn vier factoren die de totale uitkoopsom bepalen.

1. De waarde van de woning: de uitkoopsom is gebaseerd op de actuele waarde van de woning, dus niet de aankoopsom. Gelijkaardige panden in de buurt vormen een belangrijke waardemeter of je kan een beroep doen op een neutrale partij, zoals een schatter of notaris.

2. Het resterende saldo van de hypotheeklening: het openstaande saldo van de hypotheeklening geldt als een tweede parameter voor het bepalen van de uitkoopsom.

3. De eigen inbreng en die van je ex-partner: volgens het eenvoudigste scenario betaalden beide partners destijds eenzelfde aandeel in de aankoopsom. In realiteit liggen de verhoudingen vaak anders en moet je bij het bepalen van de uitkoopsom dat verschil in rekening brengen.

4. De notariskosten: om de overname wettelijk vast te leggen, moet je bij de notaris langsgaan. Dat gaat gepaard met verschillende notariskosten. Je moet een verdeeltaks of in de volksmond ‘miserietaks’ betalen. Daarnaast kost ook de zogenaamde desolidarisatie centen. Op die manier doet de ex-partner afstand van alle verantwoordelijkheden die nog aan de openstaande lening gekoppeld zijn. Beide partijen betalen alle notariskosten idealiter samen, maar in realiteit moet de uitkopende partij dat bedrag vaak alleen ophoesten.

De uitkoopsom in de praktijk

Stel dat An en Stefan enkele jaren geleden samen een huis kochten dat vandaag 250.000 euro waard is. Het koppel gaat scheiden. Beide partijen kwamen overeen dat An in het huis blijft wonen en dat Stefan zich laat uitkopen. An legde bij de aankoop 15.000 euro op tafel, tegenover 35.000 euro van Stefan. Om de aankoopsom van 200.000 te bekostigen, leende het koppel destijds 150.000 euro. Daarvan moeten ze nu nog 75.000 euro terugbetalen.

Dat brengt ons bij volgende berekening:

Huidige waarde woning: 250.000 euro

Openstaande hypotheek: 75.000 euro

Notariskosten voor overname van de woning: + 5.000 euro

Te verdelen saldo: 180.000 euro Aandeel bij gelijke inbreng: gedeeld door 2 = 90.00 euro voor beiden

Terugbetaling verhoogde inbreng Stefan + 20.000 euro An is Stefan dus in totaal 110.000 euro verschuldigd.

Wat met het hypothecair krediet?

Daarmee is de kous niet af voor An. Ze moet de kredietlasten nu alleen dragen én de uitkoopsom van Stefan financieren. Een zware dobber voor An, die haar bank om een oplossing vraagt. Verschillende pistes zijn mogelijk: An kan de bestaande lening behouden en een bijkomende lening afsluiten om de uitkoopsom te betalen. Ze kan haar lening ook over een langere tijd spreiden, en op die manier haar maandelijkse afbetaling verlagen. Evengoed kan ze een nieuwe lening bij eenzelfde of een andere bank afsluiten.

Welke optie An ook verkiest, het aanpassen of vervangen van een lening gaat gepaard met extra kosten. Voor een nieuwe leningakte moet ze zelfs al snel enkele duizenden euro’s extra neertellen.

Conclusie

Scheiden doet lijden, ook op financieel vlak. Wanneer je besluit om in de gezinswoning te blijven wonen en je ex uit te kopen, moet je met heel wat kosten rekening houden. Goede afspraken met je ex-partner en berekende keuzes kunnen de financiële impact wel beperken.

