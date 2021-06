"Scheiding met onderlinge toestemming kost duizenden euro's minder dan voor de rechtbank": experts vertellen hoe je een financiële kater na een breuk voorkomt

Livios Oude bakkerij wordt patiowo­ning met industri­eel tintje

18 juni Architect Jo Vanden Eynde toverde een oude bakkerij in Aarschot om tot een hedendaags pand met drie wooneenheden. Samen met haar man en twee zoontjes nam ze er zelf haar intrek. Nadat het gebouw bijna volledig was gestript, zijn de ruwbouwelementen aangevuld met compatibele materialen. Kijk met bouwsite Livios mee binnen in deze strakke, industriële woning met enkele opvallende accenten en weelderige beplanting.