“Scheiden met onderlinge toestemming kost zo'n 1.000 euro, voor de rechtbank ben je een veelvoud kwijt”: hoe voorkom je een vechtscheiding?

De Notarisbarometer noteert al jaren meer echtscheidingen na de feestdagen of een lange zomervakantie waarin koppels plots continu ‘op elkaars lip’ leven en spanningen hoog kunnen oplopen. Ook de coronacrisis heeft menig relatie de doodsteek gegeven. Na de eerste lockdown in maart 2020 schoten de cijfers de hoogte in, en in december volgde nog een echtscheidingsgolf. “En het corona-effect zal nog aanhouden”, verwacht notaris Bart Van Opstal van de Federatie van het Notariaat. “In deze semi-lockdown blijft er maar heel beperkt sociaal contact mogelijk. Sport- en ontspanningsmogelijkheden zijn uitgesloten. Het is vaak de druppel die de emmer doet overlopen. Zonder de crisis zou het aantal echtscheidingen niet zo hoog liggen. Al hebben veel mensen ook in een minder goed huwelijk een soort modus vivendi gevonden.”