Schakel jij binnenkort over op een elektrische wagen? Onze auto-expert belicht de grootste verschillen met een diesel- of bezinewagen

Vanaf 2026 moeten alle bedrijfswagens elektrisch zijn. Maar ook als particulier worden we de komende jaren in de richting van een elektrische auto gestuurd. Voor je het weet heb je er straks eentje op de oprit. En dat wordt aanpassen. “Rijden met een ‘EV’ is helemaal anders dan met een klassieke benzine- of dieselauto. Niet alleen rijtechnisch, ook mentaal”, zegt onze auto-expert Joost Bolle. Hij zet de meest opvallende verschillen met een klassieke auto op een rij.