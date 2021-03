Sauna, massagebad of stoomcabine? Onze woonexpert legt uit hoe je van je badkamer een heerlijke wellnessplek maakt én wat het je kost

Van kleine aanpassin­gen tot een volledige woonunit: onze woonexpert toont hoe je kan (ver)bouwen met het oog op later

4 maart Heel wat oudere mensen hopen om zo lang mogelijk thuis of bij familie te kunnen wonen en die wens is sinds corona alleen maar groter geworden. Dat levenslang wonen begint al tijdens de bouw, maar ook in een bestaand huis zijn er aanpassingen — het liefst zonder kap- en breekwerk — mogelijk. En voor wie dat niet ziet zitten, is een zorgwoning een goede oplossing. Onze woonexpert Björn Cocquyt legt uit hoe je eraan begint. “Je bad uitbreken en vervangen door een instapdouche? De klus is in een dag geklaard en kost zo’n 2.500 tot 5.000 euro.” Meer advies over (ver)bouwen vind je in onze bouwgids.