Sarah (35) en Ludo (50) kunnen aan het eind van de maand amper iets opzij zetten: “Morgen kan het gedaan zijn. Wij profiteren graag van het leven”

Zoveel verdien ik Lenka kocht op haar 23ste al een huis en moet nu erg spaarzaam leven: “Mijn ouders zeiden altijd dat huren weggesme­ten geld is”

30 december Onze redacteur vraagt elke week aan enkele Vlamingen hoeveel ze verdienen. Lenka Van Hemelryck (23) is opgevoed met het idee dat je altijd moet sparen, een boodschap die haar heel goed van pas komt nu ze als jonge vrouw in haar eentje een huis heeft gekocht. “Zelfs als ik drie euro uitgeef in het Kruidvat, schrijf ik dat op in een boekje om mijn uitgaven bij te houden.” Ze vertelt openhartig hoe ze elke maand de eindjes aan elkaar knoopt.