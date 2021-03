Sara (28) kocht 3 jaar geleden haar flat in Deurne-Noord voor 133.000 euro: hoeveel is hij vandaag waard?

Tim (35) kocht 6 jaar geleden zijn rijwoning in Mechelen voor 226.000 euro, hoeveel is ze vandaag waard?

17 februari Hoeveel is jouw woning waard? Onze woonexpert Björn Cocquyt neemt de proef op de som. Deze week stuurt hij Katia Tassaert van Immo ID naar de rijwoning in Mechelen van de 36-jarige Tim. Hij kocht de woning in 2015 voor 226.000 euro. Hoeveel is ze vandaag waard bij een eventuele verkoop? “Huizen als deze raken vlot verhuurd en een prijs van net onder de 900 euro is daarbij zeker haalbaar.”