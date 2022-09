“Salto’s zal hij niet meer kunnen, maar hij kan voor de rest van zijn leven wel verder”: ook ‘hopeloze’ rugpatiënt geholpen dankzij nieuwe 3D-techniek

Een lichter borstim­plan­taat, een interne bh en veel eigen vet: dit is de plastische chirurgie van de toekomst

Mooiere borsten, een Braziliaans achterwerk of slankere taille: daarvoor staan almaar meer nieuwe technieken en materialen ter beschikking. Om die te ontdekken verzamelden plastisch chirurgen van over de hele wereld in Brussel op een conferentie* over esthetische chirurgie van borst- en lichaamcontouren. We waren erbij, keken ernaar én vroegen gastheer prof. Moustapha Hamdi, specialist reconstructieve en esthetische borstchirurgie van het UZ Brussel, het hemd van het lijf over alle nieuwigheden.

