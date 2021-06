Sabine Appelmans (49) laat in haar portemonnee kijken: "Als je een tweede verblijf koopt, kan je maar beter op je hoede zijn"

Joyce De Troch (47) laat in haar portemon­nee kijken: "Huurders die je kot afbreken of niet betalen hebben méér rechten dan plichten"

2 juni Joyce De Troch (47) verdiende haar strepen als presentatrice, actrice, zangeres en weddingplanner. De moeder van twee combineert beauty & brains, maar vertaalt dat zich ook in een dikke portemonnee? In onze rubriek Centen en percenten vertelt ze openhartig over hoe ze met geld omgaat, waar ze in investeert en welke financiële lessen ze geleerd heeft. “Ik heb geen uitvaartverzekering. Om mij in die verbrandingsoven te kunnen schuiven, zullen ze zes goedkope planken aan elkaar moeten lijmen.”