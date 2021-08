Rondtrekken met de caravan steeds populairder: met deze tips ben je optimaal verzekerd

Reizen met de caravan zit in de lift. Belgische boekingen op het platform Goboony stegen tijdens de paasvakantie met maar liefst 272% vergeleken met 2019. Heb jij ook vakantieplannen gesmeed in de nabije toekomst? Voor de eerste keer met een caravan op pad, doe je beter goed voorbereid. Independer.be ging na welke zaken je in orde moet brengen voor vertrek.

Weegt je caravan meer of minder dan 750 kilogram?

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten wat de maximaal toegelaten massa (MTM), of anders gezegd het gewicht, van je caravan is. Voor een caravan met een MTM van 750 kg, zijn er weinig extra verplichtingen: je moet de caravan niet inschrijven bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) en je bent niet verplicht hem te laten keuren. Wel moet je een duplicaat van de nummerplaat van je wagen op je caravan monteren en een identificatieplaatje bevestigen op een makkelijk bereikbare plaats.

Is de MTM van je caravan hoger dan 750 kg, dan moet je hem inschrijven en elke twee jaar naar de technische controle. Net zoals bij de wagen moet je het keuringsbewijs altijd bij je hebben wanneer je met deze zwaardere caravan op pad bent. De caravan krijgt een eigen nummerplaat beginnend met Q of U. Je betaalt ook jaarlijks verkeersbelasting. De forfaitaire belasting bedraagt 31,61 euro en wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 juli. Tot en met 30 juni van dit jaar bedroeg de verkeersbelasting 38,08 euro. Voor dergelijke caravan heb je een aparte verzekering nodig. De verzekeraar van de caravan moet dezelfde zijn als de verzekeraar van het trekkend voertuig, met andere woorden de verzekeraar van je auto.

Welke verzekeringen heb je nodig voor je caravan?

Ook voor de caravan ben je wettelijk verplicht de Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) te verzekeren. Is de MTM van je caravan lager dan 750 kg, dan is de BA-verzekering van het trekkend voertuig voldoende. Je moet je verzekeraar er wel van op de hoogte brengen dat je met je auto een caravan gaat trekken. De schade die de caravan aan een derde veroorzaakt bij een ongeval is dan ook gedekt door de BA-verzekering van je auto, zonder dat je hiervoor een extra premie moet neerleggen. De schade aan je eigen auto of caravan krijg je niet vergoed door deze verzekering.

Een voorbeeld: Nordin is met zijn gezin op weg naar Spanje wanneer, tijdens een inhaalmanoeuvre op de snelweg, de caravan die aan zijn auto gekoppeld is, plots begint te slingeren. De caravan raakt de auto van een andere weggebruiker. Deze auto loopt behoorlijk wat schade op. De BA-verzekeraar van Nordin zal deze schade vergoeden. De eventuele schade aan de auto van Nordin en aan zijn caravan zijn echter niet gedekt door zijn BA-verzekering. Indien Nordin voor de auto en caravan een full omnium verzekering had afgesloten, zou hij wel vergoed worden voor de schade aan zijn eigen voertuigen.

Bijstand

Voorziet je autoverzekering ook bijstand bij een ongeval, dan is het belangrijk dat de verzekeraar er van op de hoogte is dat je auto een caravan trekt. Heb je een ongeval en wordt je wagen dankzij de bijstand naar een hersteller gesleept, dan zullen ze je caravan eveneens voor herstelling wegbrengen indien je je verzekeraar hebt ingelicht.

Tip: wil je ook verzekerd zijn als je caravan losgekoppeld is van je auto? Dat kan via je autoverzekering vaak zonder bijpremie.

