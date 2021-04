Rijken worden alsmaar rijker door coronabeleid. Moeten zij de coronacrisis betalen? “Domste wat we kunnen doen”

Investeren in energie, luchtvaart of AB InBev? Onze geldex­perts delen hun beste beleggings­ad­vies voor de nieuwe roaring twenties

15 maart De roaring twenties moeten het worden zodra we Covid-19 verslagen hebben en alle onderdrukte levenslust resulteert in een beter leven en een oplevende economie. Maar waarin beleg je na corona dan het best en welke aandelen laat je beter links liggen? Onze geldexperts Paul D’Hoore, Pascal Paepen en Geert Noels geven advies. Van “Wacht niet te lang meer, er is nu al beweging op de markten.” tot “Nonsens!”