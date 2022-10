‘Relaxed’, zo omschrijf je Bewust Alleenstaande Mama Inge (48) het best: “Wij hebben geen vast tijdstip om te eten of te slapen”

Björn (39) heeft twee zonen: één met Sophie (36) en één uit een vorige relatie: “De jongens krijgen elk een totaal andere opvoeding”

Björn en Sophie hebben twee zonen: Noah uit Björns vorige relatie en Jasper van hen beiden. En het verschil in opvoeding tussen beide jongens is heel groot. Bij Noah verloopt die vrij klassiek, bij Jasper mag het allemaal wat vrijer: geen potjestraining, slapen in het bed van zijn ouders… “We krijgen vaak kritiek, maar we blijven onze eigen koers varen.”

18 september