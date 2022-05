REISTIP. “Een prachtig uitzicht en je bespaart pakken geld”: zo maak je van je auto een rijdende slaapkamer

Mijnenergie Je kids plezieren met een springkas­teel? Zoveel kost dat aan elektrici­teit

Nu de terrassen weer volstromen en de geur van barbecue je op gezette tijden in de neus dringt, maken ook de springkastelen hun comeback in het straatbeeld en in privétuinen. De vele communie- en lentefeesten doen daar nog een schepje bovenop. Je kinderen zullen in de wolken zijn als ze zich een dagje mogen uitleven op een springkasteel, maar word jij ook blij van de energierekening achteraf? Mijnenergie.be gaat na welke prijs je betaalt om de kids een dag te laten springen in eigen tuin.

27 mei