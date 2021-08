Reinigen of niet? Zo verhoog je het rendement van je zonnepanelen

EnergieZonnepanelen plaatsen vergt een serieuze investering. Je hoopt er dan natuurlijk ook het maximum uit te kunnen halen. Maar hoe zorg je ervoor dat ze zo lang mogelijk meegaan, en daarbij ook optimaal renderen? Mijnenergie.be onderzocht in welke mate vuil, zoals bladeren en fijn stof, roet in het eten strooit en wat je zelf kan doen om de opbrengst te maximaliseren.

Wie online naar informatie zoekt over de impact van vuil op zonnepanelen, vindt al snel sterk uiteenlopende claims. Van een jaarlijkse noodzaak tot totaal overbodig, en van rendementsverliezen van 15% tot een verwaarloosbaar effect, luiden de adviezen. Jelle Zijlstra van Solar Clean voerde enkele jaren geleden samen met de Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie VITO een praktijkstudie uit. Jelle Zijlstra: “Het onderzoek vond plaats bij landbouwbedrijven. Op de stallen piekte het rendementsverlies door vervuiling tot ongeveer 20%, maar in sommige gevallen beperkte de impact zich ook tot slechts een goede 2%.”

Lokale vervuiling

Die kloof valt toe te wijzen aan de lokale vervuiling. “In het geval van de landbouwbedrijven merkten we een groot verschil tussen stallen met een open en een gesloten dak. Een andere bepalende factor was de hellingsgraad van de panelen. Hoewel de context er anders uitziet, beïnvloeden lokale vervuiling en de hellingsgraad ook bij woningen de mate waarin vuil tot rendementsverlies leidt”, aldus de expert.

De aanwezigheid van lokale vervuiling valt volgens Jelle Zijlstra op verschillende manieren te bepalen. “Een dakraam vormt een belangrijke indicator. Stapelt zich daar fijnstof op dat de regen niet spontaan wegspoelt, dan zal datzelfde effect zich ook bij je zonnepanelen manifesteren. De aanwezigheid van vuil is doorgaans groter in industriële en stedelijke omgevingen. Bij het gebruik van een haard of kachel nestelt roet zich via de schoorsteen eveneens op de panelen.”

Pollen, vogelpoep en cementspetters

Tot de meer algemene vormen van vervuiling rekent Jelle Zijlstra onder meer klevende pollen van bomen en struiken, vogeluitwerpselen, mos rond de randen van de panelen en cementspetters afkomstig van aanpalende bouwwerken. “Stof en stuifmeel hoef je dan weer minder te vrezen. Dat spoelt een stevige regenbui wel weg”, luidt het. Wat de hellingsgraad betreft, wijst Jelle Zijlstra op de ideale hoek van 35 graden. Die opstelling geeft de regen een maximale kans om het vuil van je panelen te verwijderen.

Zelf reinigen?

Uitsluitend in volledig veilige omstandigheden en al dan niet met behulp van een telescopische borstel kan je zelf de proef op de som nemen. Ziet een wit doek na enkele wrijfbewegingen over je zonnepanelen er niet langer wit uit, dan heeft vuil zich op je panelen genesteld.

Volgens Jelle Zijlstra is het reinigen van zonnepanelen op zich vrij eenvoudig, maar hangt er doorgaans wel een (te) groot risico aan vast. “Een uitschuifbare borstelarm biedt mogelijk een antwoord, maar is niet goedkoop. Je weet bovendien vooraf niet altijd zeker of je er alle panelen wel mee bereikt. Lukt dat wel, dan hoef je geen speciaal reinigingsmiddel te gebruiken. Regenwater volstaat, op voorwaarde dat het zuiver en niet te hard is. Maar nogmaals, ik raad aan om geen enkel risico te nemen. Zonnepanelen zijn geen mensenlevens waard.”

Professional: 100 tot 200 euro

Voor een professionele reiniging van een particuliere installatie leg je best een budget van 100 tot 200 euro aan de kant. “Veel hangt ook hier af van het aantal panelen en hun bereikbaarheid. Naast gespecialiseerde firma’s leveren ook veel ruitenwassers knap werk. Een twee- tot driejaarlijkse reinigingsbeurt moet volstaan. Wie zelf vlot en veilig kan reinigen, raad ik aan om halfjaarlijks tot jaarlijks te reinigen.”

Hoewel het rendement van nieuwe zonnepaneleninstallaties almaar de hoogte in gaat, neemt het zelfreinigende effect niet toe. “Zonnepanelen van de nieuwste generaties beschikken over een antireflectiecoating. Ze bevordert de opbrengst van je panelen, maar zal het vuil doorgaans ook langer vasthouden”, besluit Jelle Zijlstra.

