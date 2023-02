Recordaantal van 4.635 Belgen koopt tweede verblijf in Spanje

Vorig jaar kochten 4.635 landgenoten een tweede verblijf in Spanje. Dat waren er omgerekend 12,6 per dag. Een absoluut record en een stijging met maar liefst 34 % in vergelijking met 2021. ‘De verklaring is te zoeken in de energiecrisis en in het post-covidtijdperk waarin we leven”, zegt makelaar Leen Vermeulen.