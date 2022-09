Ramon viel 107 kilo af in één jaar tijd (zonder maagverkleining): “Nu nog het loshangend vel rond mijn buik en bovenbenen wegwerken”

Vrienden en kennissen die Ramon Vink (32) een jaar niet hebben gezien, lopen hem nu straal voorbij. Begrijpelijk, want de man viel in 365 dagen tijd maar liefst 107 kilo af. “Ik wist wel dat we grote resultaten zouden boeken, want hij is hard voor zichzelf. Maar eerlijk: zó heftig, dat had ik niet verwacht.”