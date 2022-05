Radijzen in alle vormen en kleuren: zo oogst je de perfecte knolletjes

Alle kleuren en vormen

Wit, lila, geel of groenig, plat, rond of langwerpig: radijzen zijn er in alle vormen en kleuren, met elk z’n eigen smaak en nuance in die typische scherpte en combinatie van zoet en bitter. Door veel verschillende rassen te kopen kun je de oogst beter spreiden. Het klassieke rozerode radijsje is een echte lentegroente: zodra de dagen en nachten in mei niet meer onder de 10-15°C duiken, is het beste eraf. Andere rassen zijn dan weer interessanter om in juni te kweken. Maar tenzij je koele, schaduwrijke plekjes hebt, is het géén goed idee om radijsjes in de zomer te kweken. In het najaar, met een zaaiperiode in augustus-september, kan het dan weer wel.

Feiten • Een radijs groeit altijd en overal, alleen de warmte zit haar dwars.

• Radijzen zijn koolgewassen, maar groeien zo kort en met zo weinig impact dat je ze overal kan zaaien.

• Zaaien: voorjaar en einde zomer, afhankelijk van het ras

• Oogsten: voorjaar tot najaar, afhankelijk van het ras

• Plantafstand in de rij: 3 cm

• Plantafstand tussen de rijen: 10 cm

Zaaien

Radijzen kun je alleen zaaien. Het is eenvoudig want ze kiemen altijd. Het is een van de eerste groenten die je buiten kan zaaien: begin maart al. Dat kan netjes in rijen, maar ze lenen zich ook goed voor kronkelwegjes op bedden waar nog niets staat of in groepjes tussen andere groenten door. Veel tuiniers gebruiken radijzen om te markeren waar andere groenten staan: ze zaaien bijvoorbeeld rijtjes radijzen tussen de rijtjes wortelen. Zo zie je goed waar de wortelen zijn gezaaid, en tegen de tijd dat die wortelen meer plaats nodig hebben, zijn je radijzen allang geoogst en opgegeten.

Maak een geul van 0,5 cm diep. Leg er om de 3 tot 5 cm een zaadje in en bedek weer met grond. Druk zacht aan en geef water. Na twee weken zullen de eerste radijzen al boven de grond uitpiepen. Dat is het signaal om een nieuw rijtje radijzen te zaaien: als je om de twee weken zaait, eet je het hele voorjaar lang knapperig verse radijzen.

Verzorgen

Radijzen kunnen uitstekend tegen de koude, maar een beetje water hebben ze wel regelmatig nodig. Op zandgrond zeker en vast, maar ook met andere grondsoorten let je beter op in droge maanden. Omdat radijzen oppervlakkig groeien, hebben ze sneller last van droogte dan groenten die dieper groeien en wortelen. Elke week even met de gieter langsgaan is dus niet slecht. Doe dat regelmatig met kleine beetjes. Een radijs die plots veel water krijgt na een lange periode van droogte, gaat vaak openbarsten. Sommige tuiniers, vooral op zandgrond, hebben last van aardvlooien bij radijzen. De grond voeden met compost en regelmatig water geven, zodat je snel kan oogsten, is de voornaamste remedie. Voor de meeste andere plagen is een radijs immuun door zijn korte groeitijd.

Oogsten

Radijzen laten zich gemakkelijk met de hand uit de grond trekken. Omdat het topje van de radijs vaak boven de grond uitsteekt, zie je het meestal als de radijs dik genoeg is om te oogsten. Je kan gerust de dikste radijzen eerst uit de grond trekken en de andere nog wat laten doorgroeien. Laat ze alleen niet te lang staan, want dan worden ze beurs en onsmakelijk.

