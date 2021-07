Rabobank.be stopt ermee: zie je al je centen (snel) terug?

SparenRabobank.be trekt zich uit ons land terug. Daarnaast hebben in Nederland nog enkele andere banken onlangs hun spaaractiviteiten stopgezet. Wat gebeurt er in dat geval met jouw centen? Spaargids.be weet raad.

Door het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) moeten banken betalen voor het spaargeld dat ze er stallen. Dat verklaart meteen ook grotendeels waarom de bank weinig interesse toont in je spaargeld en zich beperkt tot het toekennen van de wettelijke minimumrente van 0,11% (0,01% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie). Sterker nog: verschillende banken trekken hun spaarrekeningen zelfs uit de markt terug. Dat is in België onder meer het geval voor Rabobank.be. Nadat Moneyyou ons land al verliet in 2019, trok het intussen ook de stekker uit zijn spaaractiviteiten in Nederland. Ook Aegon treedt er in zijn voetsporen.

Geen algemene regelgeving

Volgens Isabelle Marchand, woordvoerder van bankenkoepel Febelfin, bestaat er geen specifieke regelgeving rond het stopzetten van spaaractiviteiten. “Het is wel zo dat de bank dat minstens twee maanden vooraf moet melden aan de klanten, zodanig ze over voldoende tijd beschikken om een andere bank te kiezen en hun tegoeden over te dragen.”

Overname door andere bank

Een mogelijk scenario bestaat uit de overname van de spaarportefeuille door een andere speler. Zo nam Keytrade Bank in 2019 de activiteiten van Moneyyou in België over. De klant beslist in dat geval zelf of hij zijn spaarcenten mee verhuist. Rabobank.be ging vergeefs op zoek naar een overnemer van haar spaarportefeuille. Aangezien dat niet lukte, werkte de bank voor haar klanten een stelselmatige uitfasering uit. Het verlaagde de spaarrente op 1 juli 2020 tot het wettelijke minimum en schrijft de resterende spaarsaldi op 1 juli 2022 over naar een zichtrekening van Rabobank.be. Op een later tijdstip volgt de afsluiting van die zichtrekening.

Op zoek naar een interessante spaarrekening? Lees hier welke spelers het meest bieden

Storting naar tegenrekening

Verschillende (online) spaarbanken bieden geen zichtrekening aan. Het storten van en naar de spaarrekening gebeurt dan via een zichtrekening bij een andere bank, ook wel de tegenrekening genoemd. In het geval van Moneyyou en Aegon in Nederland boekt de bank het spaargeld van de klant na het stopzetten van de spaarrekening over naar zo’n tegenrekening.

Wat bij een faillissement?

Wanneer de bank enkel zijn spaaractiviteiten stopzet en niet failliet gaat, zijn er dus verschillende pistes mogelijk. Bij een faillissement van de bank ziet het plaatje er anders uit. In dat geval vormt het depositogarantiestelsel een cruciale factor.

Depositogarantiestelsel

De Europese Unie verplicht alle Europese landen om een depositogarantiestelsel te organiseren. Dat zorgt ervoor dat als een bank failliet gaat, elke rekeninghouder beschermd is tot 100.000 euro op alle zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons samen. Die garantie geldt per persoon. Wanneer je samen met je partner 200.000 euro bij een bank hebt uitstaan, dan krijg je bij een faillissement dat geld dus integraal terug. Overschrijden jouw saldi die grens, dan is het veiliger om je spaarcenten over verschillende banken te spreiden.

Wat met slapende rekeningen?

Als je gedurende vijf jaar geen contact meer hebt gehad met je bank en in die periode ook geen verrichtingen meer uitvoerde via je rekening, dan beschouwt de bank die tegoeden als slapend. Onder slapende tegoeden vallen naast klassieke rekeningen ook effectenrekeningen, kluizen en levensverzekeringen waarvan jij het recht op uitbetaling hebt.

Hoe kan je weten of je een slapende rekening hebt?

Op www.slapendetegoeden.be kan je opzoeken of je een slapende rekening hebt. Je moet daartoe inloggen met je elektronische identiteitskaart (eID) of token.

Wat gebeurt er met een slapende rekening?

Wanneer je bank merkt dat jouw rekening slapend is, zal die contact met je opnemen. Slaagt de bank er niet in je te bereiken of onderneem je zelf geen actie, dan maakt de bank je geld over aan de Deposito- en Consignatiekas van de federale overheid. In dat geval heb je nog dertig jaar tijd om je gelden op te eisen. Daarna is de dertigjarige verjaring van toepassing en komt het tegoed definitief aan de schatkist toe. In tussentijd bepaalt de Minister van Financiën de rente. Sinds mei 2016 bedraagt die nul procent.µ

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: