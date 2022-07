QUIZ. Word je verkouden van airco? En hoeveel kost een haartransplantatie? Test hier je kennis over gezondheid

Wat als je plots pijn op de borst voelt? “Herken je het gevoel niet en ben je ouder dan 50? Bel dan naar je huisarts”

Een plotse pijnscheut of steek in je borst kan bijzonder angstaanjagend zijn. Veel mensen denken onmiddellijk dat er iets mis is met hun hart. Maar ligt het daar ook altijd aan? En vanaf wanneer moet je je echt zorgen beginnen te maken? Wij vroegen advies aan prof. huisarts Dirk Avonts. “Het is heel belangrijk dat de patiënt de pijn juist beschrijft.”

9 juli