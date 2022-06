QUIZ. Helpt urine tegen een kwallenbeet? En is aftersun overbodig? Test hier je kennis over gezondheid

Wat zijn je rechten als de deurwaar­der aanklopt? “Ze rekenen vaak kosten door aan de schulde­naar, terwijl dat wettelijk gezien niet mag”

“Rond armoede is een hele industrie ontstaan”, vertelde Joost Bonte in Dag Allemaal. Met lede ogen stelt deze armoede-expert, bekend van ‘Zorgen voor mama’, vast dat deurwaarders zich in het huidige systeem vaak meer zelf verrijken dan dat ze mensen helpen uit de schulden te geraken. Terwijl het wel degelijk anders kan, vindt gerechtsdeurwaarder Patrick Van Buggenhout van MyTrustO.

22 juni