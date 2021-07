Psychiater toont hoe angst ons leven stuurt én hoe we die vicieuze cirkel kunnen doorbreken: “Op termijn kan je er hoge bloeddruk van krijgen”

“Let niet op hoe iemand iets zegt, maar op wàt hij zegt”: leugenex­pert legt uit hoe je een leugenaar kan ontmaske­ren

28 juni Veel met de ogen knipperen, friemelen met de handen, vaak het gezicht aanraken: het zijn allemaal signalen die verraden dat je met een leugenaar te maken hebt. Of dat is tenminste wat een zoektocht op Google je laat geloven. Als je in de wetenschap duikt, blijkt er maar weinig van te kloppen. “Je kan een leugenaar moeilijk ontmaskeren op basis van gedrag of lichamelijke reacties”, zegt dr. in de rechtspsychologie Glynis Bogaard. Leugendetectors kunnen een oplossing bieden, maar worden al meer dan een jaar niet meer gebruikt. Hoe kan je dan wel weten of iemand liegt? De psychologe legt uit.