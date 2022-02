Proximus start uitfasering kopernetwerk: moet je verplicht overschaken op fiber? En betaal je dan extra?

Sneller, stabieler en energie-efficiënter: het fibernetwerk biedt verschillende voordelen. Zo’n netwerk verstuurt informatie via glasvezelkabels met de snelheid van het licht. Het is de technologie van de toekomst. Ze vervangt op termijn het volledige kopernetwerk. Met fiber kunnen alle leden van het gezin tegelijk surfen, streamen en gamen zonder vertraging of kwaliteitsverlies.

700.000 woningen en bedrijven

Proximus startte al in 2017 met de uitrol van zijn fibernetwerk. Eerst nog vrij kleinschalig, maar intussen is de telecomoperator een versnelling hoger geschakeld. De operator wil tegen 2028 70% van de Belgische woningen en bedrijven van fiber voorzien. Momenteel zijn ongeveer 700.000 woningen en bedrijven al aansluitbaar.

De uiteindelijke fiberaansluiting is volgens Proximus volledig gratis voor elke activering van een Flex Fiber- of Epic combo fiber-pack, of je nu klant bent van Proximus of niet. “In de woning is de installatie van een nieuwe modem noodzakelijk. We lichten onze klanten daar ruim op voorhand over in”, zegt Fabrice Gansbeke van Proximus.

Verplicht overstappen?

Het glasvezelnetwerk vervangt op termijn het volledige kopernetwerk. Proximus maakt dan ook werk van een geleidelijke uitfasering van het kopernetwerk. Ben je als Proximus-klant dan uiteindelijk verplicht de overstap te maken naar fiber? Ja, aangezien er door het afschakelen van het kopernetwerk geen andere optie overblijft. Proximus brengt wel alle klanten persoonlijk op de hoogte en benadrukt dat het om een geleidelijke uitfasering gaat. Eind maart gebeurt de afschakeling voor het eerst in Brussel, bij wie in de buurt van de Beurs woont. Later dit jaar volgen nog wijken in Gent, Antwerpen en Hasselt.

En de prijs?

Wat met de prijs? Want sneller internet is niet altijd gratis, zo blijkt. “We bieden klanten die geen interesse hebben in de snelheden van fiber de mogelijkheid om aan hun huidige tarief een gelijkaardig product te krijgen. Er zit dan als het ware een rem op het fibernetwerk”, legt Fabrice Gansbeke uit. “Belangrijk om te weten is dat die snelheid nooit lager zal liggen dan de huidige.”

Ben je al internetklant en wil je mee de stap naar fiber zetten? Voor 5 euro extra per maand geniet je van een downloadsnelheid tot 350 Mbps, een veelvoud van de snelheid van het huidige kopernetwerk. Bestaande klanten met een flex pack schakelt Proximus automatisch naar fiber over. Ook zij zullen 5 euro meer betalen. Voor wie de volle snelheid tot 1 Gpbs wil, komt daar nog eens 11 euro extra bovenop.

Van een ouder pakket zoals Tuttimus of Familus kun je niet zomaar switchen naar het nieuwe netwerk. Daar is het interessant om over te stappen naar een flex pack.

Andere operator

Nog een optie is overschakelen naar een andere provider. Consumenten kunnen aanzienlijk besparen op hun uitgaven voor telecommunicatiediensten, onder meer door beter hun gewenste diensten af te bakenen en door regelmatig de op de markt beschikbare telecomaanbiedingen te vergelijken en zo de concurrentie volop te laten spelen. Dat blijkt uit een rapport van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). Met een prijsvergelijker zoals die van Mijntelco kan je je huidige abonnement aftoetsen aan andere formules op de markt en indien gewenst meteen de overstap regelen.

