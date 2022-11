Professor weerlegt hardnekkige misverstanden over gewrichtspijnen: “Reuma is géén ouderdomsziekte”

“Je kan perfect overleven op cola en chips, maar dan gebruik je al je reserves op”: welke voedings­sup­ple­men­ten heb je nodig?

De kou nadert met rasse schreden. Voor veel mensen hét signaal om naar voedingssupplementen te grijpen, onder meer om hun immuunsysteem een boost te geven. Maar halen we niet al voldoende vitaminen en mineralen uit onze voeding? Van welke stoffen nemen we toch best een supplement in? En wat zijn de risico’s? Doctor in de farmaceutische wetenschappen Geert Vergote geeft advies.

29 oktober