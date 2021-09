Professor waarschuwt voor buikgriep: “Hoe jonger het kind, hoe gevaarlijker”

“Wonen op een golfdomein kan vanaf 127.000 euro”: is een tweede verblijf in Hongarije, Bulgarije of Polen iets voor jou?

10:55 In plaats van ons eigen land of Zuid-Europa zijn voor tweede verblijven steeds vaker nieuwe bestemmingen zoals Polen, Bulgarije en Hongarije om verschillende redenen in trek, zowel bij investeerders als bij vakantiegangers die ook wat rendement willen. “Er is meer dan alleen het goedkope prijskaartje. Het vastgoed stijgt er sneller in waarde en de huuropbrengsten liggen er hoger", zegt onze woonexpert Björn Cocquyt. Hij steekt zijn licht op in de drie landen en toont wat je er kunt kopen.