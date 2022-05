Probeerde jij al acupunctuur of bachbloesems voor je hond? Dit zijn de meest voorkomende alternatieve therapieën voor huisdieren

Streamz Veel meer dan ‘Bridgerton’ en ‘The Crown’: dit zijn de beste kostuumdrama’s van het moment

Heb je een zwak voor historische fictie? Speciaal voor jou duiken we met onze Kijkgids terug in de tijd en zetten de strafste historische dramaseries op het menu. Mijmer weg bij een stoet smetteloze kostuums en realistische decors met een scherp oog voor detail, met onder meer: het reilen en zeilen van de aristocratische familie Crawley in ‘Downton Abbey’ (Netflix), de geschiedenis van het Britse koningshuis in ‘Victoria’ (Disney+) en een hilarische huisvrouw in ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ (Prime Video).

29 april