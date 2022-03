Prijzen voor oude metalen zijn ongekend hoog: “Met wat ijver en geluk rij je hier met meer dan 500 euro weer naar buiten”

Gouden tijden voor zilver. Prijs stijgt naar hoogste peil in zeven jaar: “Beleggers keken eerst naar goud en pas nu naar zilver”

Goud en zilver blijven goed in de markt liggen. Woensdag werd in de loop van de handelsdag voor het goud al 1.860 dollar per ounce troy betaald, ofwel zo’n 1.606 euro per circa 31 gram. Dat is de hoogste prijs in negen jaar. Zilver werd verhandeld tegen iets meer dan 22,18 dollar (19,15 euro) per ounce troy, de hoogste waarde in zeven jaar.

