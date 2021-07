Pretparkfan? Vijf nieuwe attracties waar je ondersteboven van zal zijn

Voor een spannende zomer hoef je niet ver te gaan. De naburige pretparken hebben heel wat in petto voor wie op zoek is naar kicks maar daarvoor niet per se de Mount Everest hoeft te beklimmen. Deze attracties beloven niet alleen jou, maar ook je adrenalinegehalte flink de hoogte in te jagen.

5x overkop met Tomorrowland - Plopsaland De Panne

Waar Tomorrowland festivalgangers een onvergetelijke ervaring voorschotelt, verschaft The Ride to Happiness hetzelfde in enkele luttele minuten. Dat de wereldvermaarde festivalorganisator achter deze nagelnieuwe Xtreme Spinning Coaster zit, mag duidelijk zijn. Reeds in de wachtrij word je ondergedompeld in een feeërieke Tomorrowland sfeer. Eens aan boord van de achtbaan begint een bloedstollende strijd met de zwaartekracht, aangestuwd door muziek van uiteraard Tomorrowland DJ’s. Als je maag het toestaat na diverse launches en inversies en vijf maal overkop te zijn gegaan, geniet je achteraf van een portie festivalfood en een virgin Tomorrowland-cocktail.

Volledig scherm ‘The Ride to Happiness by Tomorrowland’ - Plopsaland © Plopsa

De hoogste - In Walibi

Een andere nieuwkomer kan je sinds 8 mei uittesten in Walibi. Toch indien je over een stel stalen zenuwen beschikt. De Kondaa mag zich met haar 50 meter hoogte en topsnelheid van 113km/u de hoogste en snelste achtbaan van de Benelux noemen. Daarbij voegt ze een recordaantal van 15 airtime elementen. Je wordt met andere woorden flink door elkaar geschud.

Volledig scherm Kondaa- Walibi © Walibi

Kies zelf of je vooruit of achteruit gaat - In Bobbejaanland

Maar ook Bobbejaanland belooft een smak sensatie. In dit familiepretpark in de Kempen bevinden zich maar liefst 8 rollercoasters. Een daarvan is de Fury, die twee jaar geleden opdoemde in de nieuwste themazone Land of Legends. Deze attractie kan zowel vooruit als achteruit het parcours afleggen. De inzittenden mogen aan het begin van de rit hun stem uitbrengen en de meerderheid krijgt zijn zin.

Volledig scherm Fury Bobbejaanland © Kris Van de Sande

Sensatie voor de kleine durfals- In Bellewaerde

Doe je het liever iets rustiger aan? In de lente van 2020 opende in Bellewaerde de toegankelijke family coaster Wakala. Deze attractie bevindt zich in de Canada-zone van het West-Vlaamse pret- en dierenpark en verwelkomt kleine waaghalzen vanaf 1 meter. De inspiratie voor het ontwerp van de treinen en omkadering vonden de makers bij de Kwakiutl cultuur van de Canadese Indianen. Wakala is 660 meter lang, 21 meter hoog en rijdt tegen 50km/u. Ideaal voor de beginnende rollercoasterfreak!

Volledig scherm Wakala © Deleu

Achtbaan met verhaal - In de Efteling

In de Efteling ontmoet je niet enkel Doornroosje, Vrouw Holle en de Kikkerkoning. Wie durft staat ook oog in oog met De Baron. Tijdens je duizelingwekkende rit wordt het verhaal van Gustave Hooghmoed verteld. Die vindt goud en bouwt daarmee in 1898 het mijncomplex ‘Baron’. De witte wieven hebben het immers niet op met Baron 1898 en saboteren de kabels van de mijnschacht, met een vrij val als gevolg. Verder staan je ook een halve looping, kurkentrekker en zero-g-roll te wachten.

Volledig scherm De Baron © Elcke van de Heijden

