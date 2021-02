Potscherven in de bloembak of eierschalen en koffie om de slakken weg te houden? Onze tuinexperte doorprikt 10 hardnekkige tuinfabels

"Blijf van het natte gazon": wat mag je dit weekend al doen in je tuin en waar wacht je beter mee? Onze tuinexper­te geeft advies

19 februari Met een weekend van 17°C en meer in het vooruitzicht, kriebelt het ongelooflijk om in de tuin aan de slag te gaan. “Maar er zomaar invliegen is geen goed idee, je kunt zelfs meer kwaad dan goed doen”, aldus onze tuinexperte Laurence Machiels. Je tuin heeft net een zware periode met veel vorst en water achter de rug. Voor veel lenteklussen is het dus nu nog te vroeg, maar er zijn een heleboel dingen die je wel al kan doen. De tuinexperte geeft advies.