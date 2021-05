JobsOns nationale postbedrijf bpost zoekt momenteel meer dan honderd nieuwe postbodes over het hele land. Werkzekerheid troef dus in deze sector. Maar wat zijn de voor- en nadelen van een baan als postbode, welke skills heb je nodig en wat verdien je gemiddeld? Jobat.be bezorgt je een pakketje vol antwoorden.

‘Ieder nadeel heb zijn voordeel’, klinkt het bekende Nederlandse gezegde en die vlieger gaat zeker op voor de job van postbode. Wat de een als minpunt aan de job ziet, vindt de ander dan weer fijn. We gooien daarom alle pro’s, contra’s en eigenschappen van een baan als postbode in de mixer. Aan jou om te bepalen of de job ook effectief bij je past.

Snel aan de slag

Ben je snel op zoek naar werk? Bij bpost kun je amper drie dagen na je sollicitatie je contract al tekenen. Na een periode van nog eens drie weken krijg je – bij een positieve evaluatie – al een kans op een vast contract. De interne opleidingen en doorgroeimogelijkheden zorgen voor een never ending journey bij het postbedrijf. Een rijbewijs B is er wel een vereiste. Bpost wil zijn post- en pakjesbezorgers immers flexibel kunnen zetten, met de (elektrische) fiets, bromfiets en de (bestel)wagen, gelet op de evolutie met almaar meer pakketjes.

Is postbode een job voor jou? Deze vacatures staan open.

Buiten bewegen

Als postbode hou je ervan om in de buitenlucht te werken. Zeg nu zelf: de hele dag aan een bureau zitten of in het zonnetje rondrijden met de fiets, de keuze is snel gemaakt. Als postbode stap, fiets, hef en beweeg je volop. Je doet aan sport tijdens je werkuren dus hoef je nadien niet meer naar de (dure) fitness. Enige kanttekening: een postbode gaat élke werkdag op stap, dus ook bij slecht weer. Als het regent, waait, vriest of sneeuwt, lacht de werkdag de meeste postbodes net iets minder toe.

Vlakbij

Een job als postbode vind je over het hele land en dus quasi altijd vlakbij huis. Zo bespaar je pendeltijd, die je actief inzet tijdens je werkuren. Je beweegt tijdens je job, niet naar je job. Dichtbij huis werken is pure luxe en bovendien kom je in je eigen buurt sowieso mensen tegen die je kent. Elke dag staat bovendien voor een ander ritme en workload: de ene dag zijn er meer pakketjes, de andere dag dan weer meer brieven, met verschillende rondes tot gevolg.

Vroege vogels

Met de glimlach opstaan op een nachtelijk uur om er vervolgens in te vliegen is lang niet iedereen gegeven. Het hoort er wel bij als postbode. Een groot voordeel aan vroeg starten is dat je als postbode meestal al vroeg op de dag weer thuis bent. Hoe langer je de job doet, hoe sneller je je ronde afwerkt en hoe sneller je werkdag dus ook gedaan is. Ideaal voor de work-lifebalans.

Sociaal contact

Als postbode heb je veel collega’s, maar tegelijk ben je alleen onderweg. Toch geniet je de hele dag door van een pak sociaal contact met mensen, die je bovendien gelukkig maakt met brieven en pakketjes. Hoe langer je dezelfde ronde doet, hoe meer mensen je trouwens leert kennen en hoe meer mensen jou ook zullen herkennen als dé postbode van de buurt.

Wat schuift dat?

Een job als postbode verrijkt je leven sowieso, maar een grootverdiener word je er niet mee. Het Jobat Salarisrapport stelde uit data van het Salariskompas vast dat een postbode gemiddeld bruto zo’n 2.800 euro verdient. Als beginnende postbode ligt dat bedrag dus nog wat lager, bij een carrière van 40 jaar als postbode ligt dat bedrag hoger. Je kunt als postbode wel op een pak extralegale voordelen rekenen, van maaltijd- en ecocheques, woon-werkvergoeding, opleidingsbonus, eindejaarspremie en de bpost giftcard.

Kriebelt het om als postbode aan de slag te gaan? Deze 60 vacatures staan open.

Lees ook