Politiezone Minos waarschuwt voor inbraken in BMW’s: zo bescherm je jouw auto ertegen

Minder inbraken tijdens lockdownmaanden

Uit onderzoek van Independer eerder dit jaar bleek dat het aantal auto-inbraken in België van januari tot en met september 2020 met bijna één derde (29,2 %) daalde ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal meldingen van auto-inbraken daalde met 33,3 % het sterkst in Wallonië. In Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nam het aantal diefstallen uit of aan auto’s af met respectievelijk 29,9 en 21,8 procent.

Bekijk op de kaart hoeveel auto-inbraken er vorig jaar in jouw gemeente waren.

De versoepeling van de coronamaatregelen heeft blijkbaar ook een stijging van de diefstallen uit auto’s tot gevolg. Volgens Sven Verbaenen, politiecommissaris van de zone Minos (Mortsel, Boechout, Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem) wordt opvallend veel ingebroken in BMW’s. Vooral middenconsoles worden meegenomen, waarschijnlijk voor de software.

Alarmsysteem

De meeste nieuwe wagens uit een hogere prijsklasse zijn tegenwoordig standaard uitgerust met een alarm dat werd geïnstalleerd door de constructeur. Alarmsystemen kan je indelen in twee categorieën. Er bestaan anti-diefstalsystemen, die proberen inbraak of diefstal te voorkomen. Daarnaast zijn er ook na-diefstalsystemen die voorkomen dat je wagen wordt meegenomen na het openbreken en/of het mogelijk maken om je wagen te traceren. Bekijk de verschillende alarmsystemen hier.

Verzekeraars hechten veel belang aan de beveiliging van je auto. Wanneer je wagen een zekere waarde overschrijdt, kan de verzekeraar een bepaalde categorie van alarmsysteem of antidiefstalsysteem als voorwaarde stellen voor de aanvaarding van je verzekering. Vanaf welke waarde de verzekeraar een gespecialiseerd alarm verlangt, verschilt per verzekeraar.

Schadevergoeding

Diefstal of inbraak in je auto kan je enkel verzekeren met een mini omnium- of full omniumverzekering. Hoeveel schadevergoeding je zal ontvangen na een diefstal hangt onder meer af van de leeftijd van je wagen. Sommige verzekeraars garanderen een schadevergoeding van 100% van de cataloguswaarde gedurende een bepaalde tijd, andere passen onmiddellijk een waardevermindering van je wagen toe. Dat dit een groot verschil kan maken in het bedrag dat je uiteindelijk van de verzekeraar ontvangt, zie je in deze tabel:

*De premies in dit voorbeeld werden berekend voor een 40-jarige bestuurder, wonend in Antwerpen, met 20 jaar rijervaring en geen schadegevallen de laatste vijf jaren.



Verzekeraar 1 garandeert bij diefstal van de auto een schadevergoeding van 100% van de cataloguswaarde van de auto gedurende de eerste 12 maanden, terwijl verzekeraar 2 een afschrijving van 1,25% per maand toepast vanaf de tweede maand.

Tips om diefstal te voorkomen

• Leg geen waardevolle voorwerpen zichtbaar in je auto. Leg bijvoorbeeld je laptop in de afgesloten koffer van je auto maar nog beter, laat deze niet achter in je auto.

• Doe je wagen steeds op slot en schakel het alarm in. Een niet-ingeschakeld alarm kan voor je verzekeraar een reden zijn om een tussenkomst bij diefstal te weigeren.

• Parkeer je auto liever niet op een donkere, afgelegen plek, maar doe dat zoveel mogelijk in een goed verlichte, veel gebruikte parking. Heb je thuis een garage? Parkeer je auto dan zeker binnen en sluit je garage goed af.

