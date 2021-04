Pneumoloog over gevolgen bosbrand op je gezondheid: “Elke dag blootgesteld worden aan rook van houtkachel is pak ongezonder”

Brecht/Brasschaat/Wuustwezel REPORTAGE. Een blik op het zwartgebla­kerd Groot Schietveld: “De regen is welkom, maar doet tegelijker­tijd het brandbaar pijpen­strootje explosief uit de grond schieten”

13:59 De zware brand op het militair domein en natuurgebied Groot Schietveld op de grens van Brasschaat, Brecht en Wuustwezel heeft een ravage aangericht. 570 hectare aan bos en heide is in as gelegd. Wij mochten zes dagen na de uitbraak van de brand een blik werpen op het terrein. “Het is toch even schrikken”, bevestigt Patrick Mestdagh, luitenant-kolonel en commandant van het Brasschaats Bataljon Artillerie, onze eerste indruk.