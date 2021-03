Planten, bloemen en veel kleur: zo haal je in 5 stappen de lente in huis

1. Start met een leeg canvas

Een opgeruimd huis geeft rust. Dus mogen we alle wollen plaids, donkere gordijnen en kussens weer in de kast opbergen. Ook is het, na maanden cocoonen bij de kachel, tijd voor de grote voorjaarsschoonmaak. Want een fris lentehuis begint met een leeg canvas.

2. Haal planten en bloemen binnen

Planten en bloemen staan buiten weer in bloei, maar staan binnen ook mooi. De narcis, iris, magnolia en pioenroos hebben de ultieme lentelook. Net als bloembollen, die leuk staan in een glazen potje. Op deze manier haal je een stukje buiten naar binnen.

3. Breng kleur en verander materialen

Breng kleur in huis, want dat doet wonderen. Het hoeft niet drastisch te zijn. Vervang een wollen plaid door een luchtig linnen exemplaar in een lichte kleur. Ook mag het vloerkleed in de lente weer vervangen worden. Zin om iets nieuws in huis te halen? Denk dan eens aan een poef in een vrolijk lentekleurtje zoals geel en roze.

4. Zorg voor een zonnige wand

Muurdecoratie veranderen is een kleine verandering met een groots effect om je huis op te vrolijken. Vervang alle donkere posters door vrolijke, frisse prints, of je favoriete vakantiefoto’s. Je kunt ook op zoek gaan naar mooie prints op Pinterest en ze laten afdrukken om een persoonlijke artwall te creëren.

5. Spray heerlijke lentegeur in huis

Je stapt (zonder jas) naar buiten en ruikt die heerlijke lentegeur. Het is gek, maar toch weet iedereen welke geur we bedoelen. Bepaalde geuren maken een mens gelukkig. Dus waarom breng je die geuren niet in huis met geurkaarsen, geurstokjes of sprays. Voor het ultieme lentegevoel kies je een bloemengeur, de geur van duingras of de geur van vers gewassen katoen. Geuren zijn natuurlijk erg persoonlijk, dus ruik vooral voordat je koopt. De opties zijn eindeloos en de perfecte geur maakt jouw lentehuis helemaal af. Wil je weten welke geur bij jouw woonstijl past? Doe hier de test.

