Plan je verlofdagen slim in: zo heb je in 2023 meer dan dubbel zoveel vrije dagen op een rij

We geven toe dat het even puzzelen is om van 29 vakantiedagen tot 65 vrije dagen te komen. En dat puzzelplezier is er alleen voor wie volgens een vast uurrooster van maandag tot vrijdag werkt en zijn verlof individueel mag inplannen. Vooral dat laatste is niet vanzelfsprekend. Sectoren beslissen vaak over vakantiedagen. Soms ben je verplicht collectief vakantie te nemen, zoals in de bouw. We vertrekken dan ook vanuit het algemene gemiddelde. Sommige mensen hebben extra vrije dagen – zoals 11 juli – die niet iedereen krijgt.