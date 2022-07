Pijn in je oren tijdens het vliegen? Deze simpele techniek die duikers gebruiken biedt redding

Een pijnlijke druk in je oren tijdens het opstijgen of landen. Veel mensen klagen erover tijdens hun vliegreis. Slikken en kauwen zijn de meest gekende middeltjes om de pijn te verzachten, maar hoe zit het met oordopjes of neusspray? En wat doe je als de pijn echt onhoudbaar is? Wij vroegen het aan neus-keel-oorarts Christian Desloovere (UZ Leuven). “Als je verkouden bent, ondervind je meer last.”

Felle druk in je oren kan bijzonder vervelend zijn tijdens een vlucht: “De pijn ontstaat door druk op het trommelvlies”, zegt nko-arts Christian Desloovere. “Wanneer een vliegtuig opstijgt, neemt de luchtdruk om ons heen af. Maar de druk in het middenoor blijft wel gelijk. Via de buis van Eustachius, die de druk regelt, kan de lucht meestal goed ontsnappen, zodat de meeste mensen hier gelukkig niet zo veel last van hebben.”

“Het landen is een ander verhaal. Dan moet ons oor het omgekeerde doen van daarjuist. De luchtdruk om ons heen neemt toe, en er moet lucht via de buis van Eustachius naar binnen worden geperst. Het trommelvlies zal in dit geval dus naar binnen worden gedrukt. Iets wat zeker bij 20 tot 30 procent van de mensen voor pijn zorgt. Als je verkouden bent, zal je dit effect nog meer voelen. De slijmvliezen en buis van Eustachius zijn dan opgezwollen, waardoor het nog moeilijker voor je oor gaat zijn om de druk te regelen.”

Hulpmiddelen

Gekende middeltjes om de pijn te verlichten zijn slikken en kauwen. “Water drinken of een kauwgom eten helpt inderdaad om de druk beter te regelen. Hetzelfde met geeuwen. Bij alle drie open je de buis van Eustachius”, zegt Desloovere. “Verder bestaan er ook speciale oordopjes die de grote drukwisseling in je oor verminderen. Die kan je kopen op de luchthaven of in de apotheek.”

Daarnaast kan je ook gebruikmaken van de Valsalva-techniek. Een techniek die duikers gebruiken om hun oren onder water te klaren. “Het is heel eenvoudig. Eerst knijp je je neus dicht en sluit je je mond. Daarna pers je lucht kort en krachtig door je neus. Wanneer je iets hoort ploppen in je oor, is dat een teken dat de druk zich aan het herstellen is.”

Als je verkouden bent, is het een goed idee om een neusspray te gebruiken. “Het stofje efedrine vermindert de zwelling van de slijmvliezen en zorgt ervoor dat lucht gemakkelijker kan passeren. Je kan zoiets ook in pilvorm kopen. Het werkt gedurende 24 uur, en is eigenlijk nog effectiever. Beide medicijnen zijn bovendien zonder voorschrift verkrijgbaar bij de apotheker.”

In extreme nood

“In heel ernstige gevallen, waarbij de pijn onhoudbaar is, schrijven we tabletten met cortisone voor. Die moet de patiënt innemen op de dag voor de vlucht, en op de dag zelf. Heel af en toe doen we een operatieve ingreep. Dan plaatsen we een trommelvliesbuisje in het oor. Dat is een kleine buis in het trommelvlies, die de luchtdruk beter zal regelen. Dat is eigenlijk het ultieme redmiddel.”

