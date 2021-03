Pianolerares en alleenstaande mama Heli (42) moet elke maand met 1.800 euro rondkomen: “Dat ik niets kan sparen voor m’n zoontje, maakt me bang”

Specialis­te waarschuwt voor onwetend­heid over wondzorg: “In het ergste geval kan slechte verzorging leiden tot ziekenhuis­op­na­me”

17 maart Dat een ongeluk gauw gebeurd is, is geen nieuws voor Melissa Kiopekzis. Als wondzorgspecialiste en manager van het Wondzorgcentrum ziet zij dagelijks wat voor onheil barbecues, mandolines en elektrische fietsen teweegbrengen, maar ook dat die wondes vaak verkeerd verzorgd worden. Hoe doe je het dan wel goed? Ze geeft antwoord op de belangrijkste vragen en ontkracht meteen ook enkele veelgehoorde foute adviezen over wondzorg. “‘Aan de lucht laten drogen’ is net niét goed.”