Personeelstekort bouwsector almaar nijpender: is een job in de bouw iets voor jou?

Voor welke profielen is er werk?

“Eigenlijk voor zowat elk profiel”, zegt Niko Demeester, CEO van de Confederatie Bouw. “Dat gaat van jobs die haast geen technische scholing vragen tot zeer hooggeschoolde jobs. We zoeken werfleiders en calculatoren, dat zijn bachelors en ingenieurs. Daarnaast hebben we voor zowat elke bouwactiviteit nood aan arbeiders: metselaars, dakwerkers, stukadoors, schilders, noem maar op.”

Met welk diploma heb je een stapje voor?

“Bij de ingenieurs zijn dat bouwingenieurs, maar bijvoorbeeld ook ingenieurs elektriciteit of elektromechanica. Verder zoeken we bachelors in de bouw of in andere technische richtingen zoals ICT. En meer en meer is er een vraag naar bachelors en masters in niet-technische richtingen zoals juristen en economisten. Er komt immers steeds meer algemene organisatie en planning kijken bij het bouwbedrijf.”

“Kijk je naar de jobs voor arbeiders, dan zoeken we jongeren uit bouwgerichte richtingen in het secundair onderwijs. Zij studeerden af in het beroeps- of technisch onderwijs, of volgden een 7de specialisatiejaar. Het gaat om mensen die leerden lassen, metsen, schilderen of een andere discipline volgden.”

Kan je ook zonder diploma aan de slag?

“Zeker en vast. Ook wie het middelbaar niet afmaakte, kan een job in de bouw vinden. We moeten een belangrijk deel van de vorming toch zelf geven. Dat doen we ook voor zijinstromers die vanuit een andere sector komen. Kom je uit de horeca, dan kan je niet meteen beginnen als pakweg bekister. Je moet dat eerst aanleren, maar dat kan. Andere profielen zijn wel vrij snel inzetbaar. Denk maar aan een eventorganisator die sterk is in planning, organisatie en financiering. Waarom zou die geen bouwproject kunnen plannen? Om effectief ook aan de slag te gaan als werfleider is dan nog technische bijscholing nodig. Er bestaan heel wat mogelijkheden om bij te scholen: in de bedrijven, bij de Confederatie Bouw en bij Constructiv, de dienstverlenende organisatie van onze sector.”

Waarom zou je een job in de bouw overwegen?

“Een job in de bouw heeft 3 grote voordelen. Ten eerste bouw je letterlijk en figuurlijk mee aan de toekomst. Wil je bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, dan kan je zeker in de bouw terecht. Wij zullen ervoor zorgen dat woningen energieneutraal worden, dat er energiesystemen zijn, enzovoort. Dat zijn oplossingen die de klimaatzaak vooruithelpen.”

“Een tweede troef is dat je in de bouw concreet resultaat ziet van je werk. Dat geeft veel voldoening. Je ziet het huis of de brug waaraan je werkt elke dag vooruitgaan. Velen vinden het leuk om achteraf te kunnen zeggen dat ze aan een bouwwerk meebouwden.”

“Ten slotte betaalt de bouw – na de chemie – de beste lonen aan arbeiders. Het gaat dan om de barema’s, maar ook om de sociale en extralegale voordelen. Die laatste zijn voor arbeiders nergens groter dan in de bouw.”

Welke troeven moeten kandidaten voorleggen?

“In de bouw hebben we nood aan een ‘can do’-mentaliteit. Dat wil niet zeggen dat je er roekeloos moet invliegen, veiligheid blijft prioriteit nummer één. Maar je moet willen doorgaan tot het werk klaar is. We werken meestal onder zeer strikte deadlines. Mentaliteit is belangrijker dan een diploma. Hire for attitude, train for skills: dat geldt zeker in de bouw. Ook belangrijk: kunnen en willen samenwerken. Bijna alle werk in de bouw is teamwerk, ook op kleine werven.”

“Talenkennis is voor veel bouwjobs geen must meer. Twee- of drietalig zijn, dat is zeker geen vereiste. Dan zouden we zeker niemand vinden.” (lacht)

“Vroeger gold dat je tegen slecht weer moest kunnen. Nu tellen we veel minder vriesdagen. En belangrijker: technologische evoluties maken ons werk properder, veiliger en creatiever. De bouw is er niet meer alleen voor robuuste mannen. Er zijn meer en meer vrouwen en andere niet-klassieke bouwvakkerstypes die hun gading vinden in de sector.”

