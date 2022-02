“Permanent blootstaan aan prikkels en streven naar perfectie in de opvoeding van de kinderen, dat eist zijn tol”: pedagoge pleit voor 'lui' ouderschap

“Het maakt geen verschil voor je gezondheid of je olijfolie koopt van 4 of 40 euro”: voedingsex­per­te maakt komaf met mythes over vetstoffen

Grijp je automatisch naar olijfolie om je vlees in te bakken, je groentjes mee te besprenkelen voor je ze de oven inschuift of als smaakmaker voor je salade? Toch is het aanbod vetstoffen veel groter dan olijfolie alleen. Denk maar aan kokosolie, boter, en ghee. Welke vetstoffen kies je dan best voor welk gerecht en waarom? En welke is nu echt het gezondst? Voedingsexperte Karolien Olaerts licht toe: “Over de gezondheidsvoordelen van kokosolie kan ik kort zijn, die zijn er niet.”

