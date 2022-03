“Perfectionisten lijden vaak aan angststoornissen, stress of depressie”: expert over de tirannie van het moeten en wat je eraan kunt doen

“Een narcist blijft een kind en wil enkel zijn eigen behoeften bevredigen”: zo leer je narcisten herkennen en jezelf te beschermen

Noem hem arrogant, bazig, snoeverig of intimiderend: de narcist is het allemaal en meer. Toch beseft niet iedereen dat ze met een narcist omgaan of zelfs samenleven. Coach en ervaringsdeskundige Nelly De Keye vertelt je hoe je een narcist herkent, begrijpt en overleeft. “Het tragische aan de narcist is: hoezeer hij of zij ook naar echte gevoelens en liefde verlangt, hij of zij heeft er geen toegang toe.”

18 maart