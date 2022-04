Peperdure benzine en diesel: kan je werkgever het gebruik van je bedrijfswagen aan banden leggen?

JobatDe prijzen aan de pomp zijn de voorbije weken de lucht ingeschoten. Voor de honderdduizenden werknemers in ons land die met een bedrijfswagen rondtoeren is dat niet meteen een zorg. Of wel? Kan je werkgever het gebruik van je bedrijfswagen en tankkaart beperken? Wat zijn de voorwaarden? Jobat.be tankt inzichten bij mobiliteitsexpert Veerle Michiels van het juridisch kenniscentrum SD Worx.

Alle energietarieven bereiken ongeziene hoogtes als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De voorbije weken betaalde je voor een liter diesel voor het eerst zelfs meer dan 2 euro. Die woekerprijzen betekenen een regelrechte nachtmerrie voor mensen met een eigen wagen op fossiele brandstof én voor bedrijven met een wagenpark. Zij moeten plots een pak meer betalen voor de tankkaarten van hun werknemers.

Quote Als de bedrijfswa­gen enkel professio­neel mag gebruikt worden, dan is de wagen een werkmiddel. De werkgever heeft dan de bevoegd­heid om eenzijdig te bepalen hoe en wanneer de werknemer de bedrijfswa­gen moet gebruiken. Veerle Michiels, SD Worx

Enkel professioneel…

“Of werkgevers het gebruik van de bedrijfswagen en tankaart kunnen beperken, hangt af van het gebruik dat werkgevers toelaten”, weet Veerle Michiels. “Als de bedrijfswagen enkel professioneel mag gebruikt worden, dan is de wagen een werkmiddel. De werkgever heeft in dat geval de bevoegdheid om eenzijdig te bepalen hoe en wanneer de werknemer de bedrijfswagen moet gebruiken. Dat vloeit voort uit zijn werkgeversgezag”, aldus Michiels. “Als de werkgever omwille van de gestegen brandstofkosten het wagengebruik wil beperken, zal hij de professionele verplaatsing wel op een andere manier mogelijk moeten maken of financieren.”

…of ook in je vrije tijd?

Wanneer je als werknemer de bedrijfswagen ook in je privétijd mag gebruiken, dan is de wagen - al dan niet met tankkaart - een loonvoordeel, weet Michiels verder. “De kern van een arbeidsovereenkomst is: arbeid verrichten onder het gezag van een werkgever in ruil voor loon. Daarom beschouwen we loon als een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst. Bijgevolg moeten werkgevers uiterst voorzichtig omspringen met een eenzijdige wijziging daarvan.”

“De toekenning van de wagen en de bijhorende modaliteiten maken doorgaans het voorwerp uit van een overeenkomst tussen partijen. Wat overeengekomen is tussen werkgever en werknemer, kan je dus niet zomaar eenzijdig wijzigen. Je werkgever kan dus niet zomaar zonder meer een beperking opleggen wat betreft het aantal kilometers of het soort gebruik dat de werknemer van de wagen kan maken, louter omwille van de gestegen brandstofprijzen.”

Wijzigingsbeding

“Deze situatie is vooral penibel voor werkgevers die de wagen ter beschikking stellen met een onbeperkte tankkaart”, schetst Michiels verder. “Vaak wordt een wagen ter beschikking gesteld met een gelimiteerde tankkaart, met een bepaald maandelijks budget. Als er nergens expliciet vermeld staat hoe dat budget bepaald is, kan de werkgever zich aan dat budget houden. Werknemers zullen dan voor hun privékilometers iets sneller zelf met eigen middelen moeten tanken. Wanneer de werknemer de wagen ook vaak gebruikt voor professionele verplaatsingen, is het eventueel bespreekbaar om een hogere tussenkomst te bekomen.”

De overeenkomst of car policy bevat volgens Michiels wel mogelijk een wijzigingsbeding. “Ook dat zal op korte termijn weinig tot geen soelaas bieden voor de werkgever, maar kan wel aanzetten tot een gesprek met werknemers. Mits een redelijke termijn in acht te nemen, kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt en modaliteiten worden vastgelegd. De werkgever kan zijn mensen natuurlijk ook sensibiliseren en aanzetten tot verantwoord wagengebruik en zuinig rijgedrag. Je werkgever kan je altijd vragen om hierover nieuwe afspraken te maken, maar als werknemer hoef je daar dus niet noodzakelijk mee akkoord te gaan.”

“Voer je als werkgever toch eenzijdig de wijziging door en wordt dat beschouwd als ‘belangrijke wijziging van een essentieel element van de arbeidsovereenkomst’, dan betekent dat impliciet ontslag. De werknemer kan dat inroepen en bijvoorbeeld een verbrekingsvergoeding vorderen. Het hoeft natuurlijk zo ver niet te komen. We raden partijen aan hierover in overleg gaan met elkaar en samen te bekijken of er andere manieren zijn om de gestegen kosten het hoofd te bieden, zoals een mobiliteitsbudget, flexibele verloning, thuiswerk en fietsvergoedingen”, besluit Michiels. Lees hier meer over de alternatieven voor een bedrijfswagen.

