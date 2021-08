Pensioen opbouwen: zo zorg je dat je later niets tekortkomt

Eerste pijler: het wettelijke pensioen

Het bedrag van het wettelijke pensioen hangt af van je loon, het aantal arbeidsjaren en het statuut dat je had: werknemer, zelfstandige of ambtenaar. Bij werknemers is mogelijk ook de gezinssituatie bepalend. De website Mypension.be biedt inzicht in het verwachte wettelijke pensioenbedrag. Helaas volstaat het wettelijke pensioen doorgaans niet om je huidige levensstandaard na je loopbaan te behouden. Bovendien wapent het je vaak onvoldoende tegen financiële tegenslagen of onverwachte kosten. Dat verklaart ook meteen het belang van de andere pensioenpijlers.