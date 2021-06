Paul D’Hoore geeft beleggingsadvies: investeren in bier of coronavaccins?

Beursex­pert waarschuwt voor beleggen in hypes als Tesla en bitcoin: “Niet alleen jongeren maar ook ouderen trappen in de val”

26 mei Wie met regelmaat belegt en het risico verlaagt door gespreid te beleggen in diverse sectoren en aandelen kan een mooi rendement verdienen op zijn spaargeld. Maar waarom is dan niet elke belegger even succesvol op de beurs? “Niet iedereen heeft het geduld om verstandig te beleggen”, zegt onze beursexpert Pascal Paepen. “Voor sommige beleggers gaat het nu eenmaal te traag. Zij investeren steevast in hypes zoals cryptomunten en Tesla. Waarom zou je ook 10 procent willen verdienen per jaar als je evenveel kan verdienen per dag?” Toch is beleggen in hypes meestal geen goed idee. “Vaak moeten ze hun aandelen weer verkopen met een enorm verlies”, aldus Paepen. Hij legt uit hoe je beurshypes herkent en in welke beter niet of net wel investeert.