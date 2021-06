Paul D'Hoore geeft beleggingsadvies: "Somfy is een groeiverhaal en dat hebben de beleggers al in de gaten gekregen”

Beursex­pert over waarom de Bel20 in mei altijd minder goed presteert: “Goed nieuws voor de belegger én staatskas”

4 juni Beleggen is interessant, maar roept soms ook vragen op. Geen nood, want onze beursexpert Pascal Paepen weet daar in onze reeks Starten met beleggen wel raad mee. Deze week legt hij uit waarom de Bel20-index, de graadmeter van de beurs van Brussel, in mei traditioneel wat minder goed presteert dan andere beurzen, een jaarlijks terugkerend fenomeen. “Je hoort beleggers in Belgische aandelen zeker niet klagen in mei. Integendeel!” En dat heeft allemaal te maken met de couponnetjes die geknipt worden.