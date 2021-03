Aziatische landen pakten coronacri­sis het best aan en dat laat zich voelen in de economie. Geert Noels: “Biedt mogelijkhe­den voor beleggers”

12 maart Covid-19 zag zijn levenslicht in Wuhan (China), en het zijn ook China en de Aziatische landen die de pandemie het best hebben aangepakt. “Hun economie en beurzen profiteren hiervan, wellicht voor heel lang”, zegt onze beursexpert Geert Noels. Hoe zijn ze daarin geslaagd? Wat kunnen we van hen leren én vooral: is het interessant om nu te beleggen in Aziatische aandelen?