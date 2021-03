Paul D'Hoore geeft beleggings­ad­vies: investeren in nieuwe toekomst van Engie of in incontinen­tie­ma­te­ri­aal?

4 maart Beginnen met beleggen maar geen idee welke aandelen je nu het best koopt? Of zit je al op de beurs en ben je benieuwd in wat je momenteel het best investeert of wat laat je beter links laat liggen? Onze geldexpert Paul D’Hoore volgt de beursgang op de voet en tipt elke week drie aandelen waar je zeker wél of net niet moet in beleggen.