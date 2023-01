Patiënten zoeken alternatieve therapieën voor long covid. Van zuurstoftank tot angstmedicijnen, welke zijn effectief en hoeveel kosten ze?

HLN Shop Over het algemeen koop je je wandel­schoe­nen groter dan je gewone schoenen: 5 tips om jouw perfecte paar te vinden

Nood aan meer zonlicht en beweging? Om een winterdip te vermijden, is het aangeraden voldoende buiten te komen. Dat doe je best in alle comfort: met wandelschoenen, die je voeten droog en warm houden, én je in staat stellen om nat gras, modder, sneeuw en ijs te overwinnen. HLN Shop helpt je op weg om het ultieme paar wandelboots uit te pikken aan de hand van 5 simpele vragen.

10 januari