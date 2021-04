Pasen in kleine kring? Zo haal je er het meeste uit

Het is niet omdat we Pasen dit jaar in zeer beperkte kring vieren, dat je er niets bijzonders van kunt maken. Sla alvast een berg chocolade-eieren in om straks te verstoppen, haal je mooiste servies van onder het stof en maak je klaar voor een zalige brunch met je gezin, je dichtste familie of je beste vrienden.

Kies makkelijke recepten

Als je weinig gasten over de vloer krijgt is het verleidelijk om die kans te benutten om een nieuw gerecht uit te proberen. Maar een paasbrunch hoeft geen haute cuisine te zijn. Je moet je niet verplicht voelen om te goochelen met œufs en cocotte, homemade cinnamon rolls en aspergemuffins. Je kunt ook een bestelling plaatsen bij de bakker, je favoriete quiche uit de oven toveren en lekkere pannenkoeken serveren! Zo is van stress geen sprake en kan je ook zelf ten volle genieten. En nee, de eerste pannenkoek hoeft niet altijd te mislukken. Met de juiste pan en genoeg geduld om hem eerst goed warm te laten worden is succes gegarandeerd.

Het oog wil ook wat

Zelfs het eenvoudigste menu wordt naar een hoger niveau getild met de juiste aankleding. Aarzel dus niet om je chique borden en glazen op tafel te zetten. Afwerken doe je met servetten geplooid in de vorm van een konijn - je vindt massa’s grappige tutorials op YouTube. Ook een klassieke paastak mag niet ontbreken, net als vaasjes met de kleurrijkste bloemen die je maar kan vinden zoals narcissen, tulpen en ranonkels.

Ga voor een goed glas

Plan activiteiten in

Uitgebreid tafelen is plezant, maar het doet ook deugd om tussendoor even de benen te strekken. Dé uitgelezen activiteit op Pasen is natuurlijk paaseieren rapen. Sinds de lockdowns ken je ongetwijfeld de mooiste wegen in je buurt als je broekzak, dus waarom koppel je geen korte wandeling aan de zoektocht zodat ook je gasten hun ogen de kost kunnen geven? In zo’n kleine groep kan je na het eten ook een gezelschapsspel uithalen om de dag een originele twist te geven.

