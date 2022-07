Pascale (50) woont tussen de olijfgaarden in Spanje: “helemaal stressvrij zijn we niet, we blijven hardwerkende West-Vlamingen”

Didier (60) zegt carrière als bankdirec­teur vaarwel en volgt zoon Simon (30) naar Zuid-Afri­ka: “Sommigen verklaren me gek”

Didier Eeman zette zijn carrière als ervaren bankdirecteur in Aalst opzij om samen met zoon Simon midden in het Welgevonden Natuurreservaat in Zuid-Afrika een luxelodge uit te bouwen. Een moeilijkere start dan midden in de coronapandemie kon niet, maar Didier heeft geen spijt. “Integendeel, ik ben hier in Zuid-Afrika gelukkiger dan ooit.”

